Un viaggio attraverso le note che collega la Russia dell’Ottocento alla Turchia contemporanea, con Fazil Say come protagonista. La musica, in questa narrazione, si muove tra due mondi diversi, mantenendo viva la forza espressiva di un linguaggio universale. La performance di Say unisce epoche e culture, creando un ponte tra passato e presente senza perdere di vista l’intensità delle emozioni.

Una musica che attraversa epoche e geografie, capace di passare dalla Russia dell’800 alla Turchia di oggi senza perdere intensità narrativa. Lungo questo itinerario sonoro si muoverà il pianista e compositore Faz?l Say, protagonista stasera alle 20.45, al Teatro Civico, di un nuovo appuntamento della rassegna ‘ Concerti a Teatro ’, promossa da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Il programma si apre con uno dei capolavori più evocativi della letteratura pianistica: i Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, composti nel 1874 e ispirati alle opere del pittore Viktor Hartmann. Il brano nasce come un percorso immaginario tra le sale di una mostra: la celebre ‘Passeggiata’, che ritorna più volte nel corso della composizione, guida l’ascoltatore da un’immagine all’altra come se attraversasse una galleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Russia dell’800 e Turchia di oggi. Viaggio nella musica con Fazil Say

