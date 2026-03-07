Dalla Russia dell’800 alla Turchia | Visioni solenni e scene popolari

Una musica che viaggia attraverso i secoli e le culture, partendo dalla Russia dell’Ottocento e arrivando in Turchia, sua terra di origine, coinvolgendo ascoltatori di tutte le età. La sua capacità di unire scene solenni e momenti popolari si manifesta in un repertorio che attraversa epoche e confini senza differenze. La musica, in questo caso, si presenta come un ponte tra passato e presente.

La sua musica ha il potere di attraversare epoche e confini, dalla Russia Ottocentesca alla Turchia contemporanea (sua terra madre), per arrivare a tutti "senza distinzioni d'età". Il pianista e compositore turco Fazil Say si esibirà martedì 10 marzo alle 20.45 al Teatro Civico della Spezia unendo memoria, visione e sperimentazione. L'appuntamento fa parte della rassegna di musica classica ' Concerti a Teatro ', promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Affermatosi a livello internazionale dopo la vittoria al Concorso 'Young Concert Artists'di New York nel 1994, Say ha collaborato con le.