Un viaggio nella musica a cappella con gli Alti & Bassi

Scopri il mondo degli “Alti & Bassi”, un gruppo di musica a cappella che propone un repertorio vario e raffinato. Dalle composizioni di Bach alle canzoni del ‘900, passando per jazz e grandi classici italiani e internazionali dagli anni ‘50 agli ‘80, il loro stile unisce armonie sorprendenti a un approccio coinvolgente e autentico. Un viaggio musicale che unisce qualità e piacevolezza, ideale per ogni occasione.

Armonie vocali sorprendenti e una divertita capacità di intrattenere, con un repertorio che spazia da Bach alle canzoni del '900, attraversando il jazz e i grandi classici italiani e internazionali, dagli anni '50 agli anni '80. È quanto proporrà il concerto che andrà in scena venerdì alle 21 all' Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: a esibirsi sarà uno dei più noti quintetti vocali a cappella italiani, gli Alti & Bassi, ovvero la formazione composta da Paolo Bellodi, Andrea Thomas Gambetti, Diego Saltarella, Alberto Schirò e Filippo Tuccimei. In attività da trent'anni, il gruppo è considerato l'erede migliore del Quartetto Cetra sia per le capacità musicali come voci a cappella sia per lo spiccato senso dell'intrattenimento.

