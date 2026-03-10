Russia alla Biennale lettera di 22 Paesi | È inaccettabile

Venti paesi dell’Unione Europea, insieme a Norvegia e Ucraina, hanno scritto una lettera alla Biennale di Venezia in merito alla partecipazione della Russia. La comunicazione sottolinea che la presenza di Mosca all’evento è considerata inaccettabile da parte di questi paesi. La questione ha suscitato discussioni e si è fatta notare per la sua rilevanza internazionale.

Milano, 10 mar. (askanews) – Ministri di 20 Paesi Ue, oltre che di Norvegia e Ucraina hanno inviato una lettera alla Biennale di Venezia in merito alla partecipazione nazionale della Russia, che continua a fare discutere. "Da oltre un secolo – si legge nella missiva – la Biennale di Venezia si distingue come una delle più prestigiose espressioni di libertà artistica al mondo. Guidati dal nostro comune impegno nei confronti dei nostri comuni valori europei – libertà artistica e libertà di espressione, e rispetto della dignità umana – i nostri Paesi e i nostri artisti partecipano da tempo alla Biennale di Venezia in uno spirito di scambio culturale e di rispetto reciproco.

La Russia alla Biennale di Venezia: scatta la protesta di 22 Paesi europei. La lettera all’Italia: “Segnale inquietante”Venezia, 10 marzo 2026 – Sta facendo scalpore la presenza della Russia alla Biennale di Venezia, una scelta che ha scatenato la reazioni dell’Europa.

