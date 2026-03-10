Alla Biennale di Venezia, la partecipazione della Russia ha suscitato la reazione di 22 Paesi europei, che hanno inviato una lettera all’Italia. La comunicazione esprime preoccupazione e definisce la scelta come un segnale inquietante. La presenza russa alla mostra d’arte contemporanea ha generato un acceso dibattito tra gli Stati europei coinvolti.

Venezia, 10 marzo 2026 – Sta facendo scalpore la presenza della Russia alla Biennale di Venezia, una scelta che ha scatenato la reazioni dell’ Europa. Dal Belgio alla Svezia, passando per la Francia, la Spagna e la Germania, i ministri della Cultura e degli Affari Esteri di 22 Paesi in Europa – compresa la Norvegia e l' Ucraina, che non fanno parte della Ue – hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale a a “riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia”. “Riteniamo che sia inaccettabile nelle attuali circostanze – scrivono i ministri dei 22 Paesi – la cultura non è separata dalle realtà che le società affrontano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russia alla Biennale di Venezia: scatta la protesta di 22 Paesi europei. La lettera all’Italia: “Segnale inquietante”

Articoli correlati

Leggi anche: Biennale, 22 Paesi europei contro la partecipazione della Russia: la lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione

Biennale Venezia 2026, i ministri Ue: “Concedere padiglione alla Russia è un segnale inquietante”I ministri della Cultura di 20 Stati dell’Unione europea, nonché di Norvegia e Ucraina, hanno inviato una lettera alla Biennale di Venezia in merito...

Tutto quello che riguarda La Russia alla Biennale di Venezia...

Temi più discussi: Biennale di Venezia 2026, torna la Russia: ecco chi c'è dietro il padiglione di regime; Il Ministro Giuli smentisce l’accordo sulla partecipazione della Russia alla Biennale Arte 2026; Polemiche per la Russia alla Biennale di Venezia: Legittima la violenza; Riapre il Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia.

La Russia alla Biennale un segnale inquietante. Lettera di 22 ministri europei a ButtafuocoVenti governi dell'Unione europea, insieme a Ucraina e Norvegia, hanno inviato una missiva al direttore della Biennale di Venezia chiedendogli di ... huffingtonpost.it

Biennale Venezia 2026, i ministri Ue: Concedere padiglione alla Russia è un segnale inquietantePiazza San Marco durante la Biennale di Venezia, 16 aprile 2024 (AP Photo/Luca Bruno) ... msn.com

#lariachetira Biennale di Venezia apre alla Russia, Garry Kasparov: “L’Italia riabilita Putin mentre commette crimini contro l’umanità” x.com

Perché non ci sono artisti italiani alla Biennale di Venezia Semplice: perché nessun artista italiano (e forse proprio in quanto italiano) ha avuto esperienze che vanno nella direzione del tema di questa Biennale. Il sistema espositivo italiano ha già e ha avuto l - facebook.com facebook