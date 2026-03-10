Rummenigge | Occhio Bayern non fare come l' Inter col Bodo Atalanta una piccola che va rispettata

L’ex attaccante e dirigente tedesco ha commentato la prossima gara di Champions League, mettendo in guardia il Bayern Monaco di fronte alla sfida contro l’Atalanta, che definisce “una squadra da rispettare”. Ha ricordato inoltre l’esperienza dello scorso anno con il Celtic, evidenziando come nel playoff si vinse in trasferta, ma al ritorno si rischiò di perdere e si ottenne un pareggio solo nel finale.

Karl-Heinz Rummenigge e l'Italia, un altro incontro: ricordi, speranze, previsioni. "L'Atalanta? Me la ricordo anche da giocatore. Soprattutto quella bambola che ci diedero in casa nostra, nell'86. Vincevano 3-0 poi ho fatto un gol alla fine, su rigore. Ogni tanto li tiravo anch'io, Liam Brady mi aveva dato la palla per dire 'fai tu almeno un gol'. Già ai miei tempi non era una partita facile, soprattutto in casa loro. Stadio caldo, tifosi che spingono la squadra. Noi dobbiamo tentare di fare risultato utile a Bergamo e nel ritorno tentare di passare ai quarti. Ma non è scontato. Di Bergamo purtroppo ricordo anche le immagini del Covid, con i camion che portavano i morti.