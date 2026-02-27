Atalanta ufficiale il calendario di marzo | serie Bayern-Inter-Bayern in 8 giorni

L’Atalanta ha annunciato il calendario delle partite di marzo, con date e orari ufficiali. Nella stessa giornata di venerdì 27 febbraio, sono stati resi noti anche gli incontri di Champions League, tra cui le sfide contro Bayern e Inter in otto giorni. La squadra bergamasca affronterà un mese ricco di impegni sia nelle competizioni europee che nel campionato nazionale.

Non soltanto il calendario della Champions League: nella giornata di venerdì 27 febbraio, l’ Atalanta ha scoperto anche quali saranno tutti i suoi impegni del mese di marzo con date e orari. Già noti quelli delle trasferte con Sassuolo in campionato e Lazio in Coppa Italia. La Lega Serie A ha calendarizzato i match interni contro l’Udinese sabato 7 marzo alle 18 e con il Verona domenica 22 marzo alle 15, ma soprattutto la sfida a San Siro con l’ Inter alle 15 di sabato 14 marzo, quest’ultima a quattro giorni di equidistanza dalle due sfide con il Bayern Monaco, per un asse davvero di fuoco nel giro di otto giorni. leggi anche. Il sorteggio L’Atalanta agli ottavi di Champions sfida il Bayern: andata in casa il 10 marzo, ritorno a Monaco il 18. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è Bayern Sporting: 0-0 il punteggio! Leggi anche: Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Inter, quanti rimpianti Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di finale; UFFICIALE – SERIE A 2025/26: ECCO TUTTE LE GIORNATE DI CAMPIONATO; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025; Atalanta–B. Dortmund, le formazioni ufficiali. Calendario Champions League: quando si giocherà Atalanta-Bayern e gli altri ottavi di finale, data e orarioTutti gli appuntamenti delle prossime partite: quando la Dea sfiderà i tedeschi e il possibile cammino europeo ... corrieredellosport.it Champions, il calendario degli ottavi: Atalanta-Bayern sempre alle 21La massima competizione europea per club tornerà in campo per gli ottavi di finale: le squadre conoscono già il potenziale percorso fino all’ultimo atto. calcioefinanza.it #InterAtalanta in mezzo alle gare di Champions col #Bayern, Marino: "Calendario discretamente intenso, ma va bene così" x.com Dopo che il Bayern Monaco ha deciso di non prolungare il contratto di Goretzka oltre la fine della stagione, diversi club hanno manifestato interesse per assicurarsi il suo cartellino. Secondo quanto riferito dal giornalista Christian Falk (della BILD), il centrocam - facebook.com facebook