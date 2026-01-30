Sorteggi Champions | Inter col Bodo Juve col Galatasaray Atalanta col Borussia

Questa sera sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff degli ottavi di Champions. L’Inter affronterà il Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta si prepara a sfidare il Borussia Dortmund. Le squadre italiane hanno scoperto i loro avversari, con partite che promettono battaglia e spettacolo.

AGI - Definiti gli accoppiamenti per i playoff per gli ottavi di Champions League: l' Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l'Atalanta avrà l'impegno più duro contro il Borussia Dortmund. Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide saranno Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle e Olimpiacos-Leverkusen. Andata il 17 e 18 febbraio, ritorno il 24 e 25 febbraio. Zanetti: Inter ha evitato Mourinho. Ci sarà' da fare molta attenzione a questa partita e prepararla al meglio": questo il primo commento di Javier Zanetti a Sky dopo il sorteggio del playoff di Champions dell'Inter, abbinata al Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Agi.it

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Questa sera sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League.

Champions League, sorteggi playoff: Inter contro il Bodo, Juventus contro il Galatasaray. Per l'Atalanta il Borussia DortmundSi chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato ... ilmattino.it

Playoff Champions, i sorteggi: Inter col Bodø/Glimt, Osimhen-Lang contro SpallettiUfficiali gli spareggi di Champions League. Sfide interessanti e intrecci del destino come il confronto tra Juve e Gala, dunque sarà Spalletti contro Osimhen, i protagonisti del terzo ... tuttonapoli.net

Sorteggi Champions League: l'Inter pesca il Bodo. Per la Juventus c'è il Galatasaray, Atalanta contro il Dortmud bit.ly/3McN7nq #AsRoma x.com