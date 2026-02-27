Atalanta agli ottavi di Champions sarà sfida al Bayern Monaco

L’urna di Nyon ha stabilito che l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League 202526. La squadra bergamasca si prepara a sfidare la formazione tedesca, che si era qualificata al turno successivo nella fase a eliminazione diretta. La partita si giocherà nelle prossime settimane, con le date ancora da definire ufficialmente.

L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League 202526. La gara d’andata si giocherà alla New Balance Arena, martedì 10 o mercoledì 11 marzo, mentre il match di ritorno in trasferta a Monaco all’Allianz Arena sarà programmato martedì 17 (in caso di andata il mercoledì della settimana prima) o mercoledì 18 (in caso di gara di andata il martedì della settimana prima). Nel corso del pomeriggio, al più tardi sabato mattina, l’Uefa dovrebbe ufficializzare le date. Oltre agli accoppiamenti degli ottavi di finale, il sorteggio ha decretato anche quello che potrebbe essere l’intero percorso della Dea nella competizione, visto che è stato il tabellone completo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta agli ottavi, ora una tra Bayern Monaco e Arsenal: il sorteggio alle 12I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 10 o l’11 marzo, ritorno il 17 o 18 marzo.

LIVE Champions League, alle 12 i sorteggi degli ottavi: per l'Atalanta sarà Arsenal o BayernBayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern MonacoAtalanta vs Arsenal o Bayern MonacoAtletico Madrid vs Liverpool o TottenhamGalatasaray vs Liverpool o...

RASSEGNA STAMPA 29 01 2026 Juve ai Playoff, sorteggio alle 1200 e caos Champions #TUTTONOTIZIE

Temi più discussi: L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions con una grande rimonta; Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi; Un rigore allo scadere manda l’Atalanta agli ottavi di finale; Contro chi gioca l'Atalanta agli ottavi di finale della Champions League: le possibili avversarie.

Stromberg: In Champions per l'Atalanta meglio il Bayern dell'ArsenalANyon il sorteggio degli ottavi di Champions League. Segui l'evento in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria dell'Atalanta, unica ... sport.sky.it

Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco ... corriere.it

In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco - facebook.com facebook

Dopo l’impresa col Dortmund, l'avversaria dell'Atalanta negli ottavi di Champions sarà l’Arsenal o il Bayern Monaco. x.com