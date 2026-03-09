Rubio profeta sull’Iran Il discorso del 2015 su missili e atomica VIDEO

Un politico ha recentemente commentato il discorso del 2015 sull’Iran, sottolineando che secondo lui Teheran utilizzerà i fondi per sviluppare missili e armi nucleari. La sua dichiarazione si concentra sulla possibilità che l’Iran impieghi le risorse economiche per potenziare il proprio arsenale militare e nucleare. La previsione è stata fatta in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle fonti o sui piani specifici.

(Adnkronos) – “L’Iran userà i fondi per costruire missili da usare contro di noi, e poi la bomba atomica”. Negli ambienti conservatori americani è tornato a circolare in queste ore un video del 2015 in cui Marco Rubio, allora senatore repubblicano della Florida metteva in guardia contro l’accordo sul nucleare iraniano negoziato dall’amministrazione di Barack. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

