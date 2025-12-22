Sgominata banda di tre ladri | rubavano borse agli anziani in autogrill e nei centri commerciali

È stata smantellata una banda composta da tre individui specializzata in furti di borse ai danni di anziani, operante tra autogrill e centri commerciali. L’indagine, avviata dopo un episodio all’autogrill Brembo Sud sull’A4, ha portato all’arresto di uno dei sospettati, mentre gli altri due sono attualmente ricercati. L’attività investigativa si è concentrata sulle modalità di azione e sui luoghi di operatività della banda.

L'OPERAZIONE. Uno dei tre è finito in carcere, gli altri due sono latitanti. L'indagine ha preso il via da un colpo all'autogrill Brembo Sud sull'A4.

