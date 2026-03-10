Un microscopio digitale dal valore di 70mila euro è stato rubato dall’auto di un dipendente di un’azienda a Bologna. Gli agenti dei vigili sono intervenuti sul posto, arrestando due persone e denunciandone altre nove. Il microscopio è stato recuperato da un operaio durante un intervento sul cantiere e successivamente restituito alla polizia locale.

Bologna, 10 marzo 2026 – Un microscopio ottico digitale dal valore di 70mila euro è stato sottratto (e poi recuperato da un operaio in un cantiere e restituito alla Locale) dall’auto di un dipendente di un’azienda specializzata. È questo uno degli interventi descritti oggi in conferenza stampa dall’assessora comunale alla Sicurezza, Matilde Madrid, e dal comandante dei vigili Romano Mignani. Attività che hanno portato nelle ultime settimane a due arresti e nove denunce. Nel cantiere. Il furto si è verificato in via Stalingrado. Poi, uno dei lavoratori nel cantiere di via Cage lo ha ritrovato e lo ha consegnato agli agenti del reparto Navile, che sono riusciti a rintracciare il proprietario per la restituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubato (e restituito) microscopio da 70mila euro. Ecco gli interventi dei vigili: 2 arresti e 9 denunce

Articoli correlati

Leggi anche: Il furto (fallito) alla Peg Perego e gli altri colpi della banda da 200mila euro: arresti e denunce

Leggi anche: Così una donna 54enne di Modica ha rubato energia elettrica per 70mila euro: arrestata