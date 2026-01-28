Il furto fallito alla Peg Perego e gli altri colpi della banda da 200mila euro | arresti e denunce

La banda che aveva messo nel mirino la Peg Perego ad Arcore, in Brianza, ha tentato un furto che è stato sventato. Gli agenti hanno arrestato alcuni membri del gruppo e denunciato altri, dopo aver scoperto che si erano già resi responsabili di altri colpi per circa 200 mila euro. La banda, specializzata in furti di profumi, cosmetici e anche friggitrici ad aria, aveva cercato di espandersi oltre Milano, ma è stata fermata prima di riuscire nel colpo.

Profumi e cosmetici. Ma anche friggitrici ad aria. In un caso addirittura la banda si era spinta oltre i confini dell'hinterland di Milano e aveva puntato alla Brianza, cercando di colpire ad Arcore (Monza e Brianza), alla Peg Perego. Qualcuno in quell'occasione però era andato storto. Sono almeno due i furti (e un colpo solo tentato) che vengono contestati a una banda ora accusata di furto aggravato in concorso e ricettazione. L'indagine, condotta dalla sezione operativa della compagnia di Rho, è iniziata nel novembre 2024, dopo un furto presso un'azienda di logistica di Lainate (Milano).

