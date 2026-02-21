Rubano merce al supermercato arrestati dai carabinieri

Due uomini di 24 e 26 anni sono stati fermati dai Carabinieri di Bastia di Rovolon dopo aver tentato di rubare merce dal supermercato locale. I militari li hanno notati mentre si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamenti sospetti e li hanno fermati poco dopo. Durante il controllo, è stata trovata della merce nascosta nelle loro borse. I due sono stati portati in caserma in attesa di ulteriori verifiche.

Perquisito il mezzo col quale hanno tentato la fuga, rinvenuti generi alimentari e prodotti per l'igiene per un valore stimato di circa 1.000 euro: La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietà I Carabinieri della Stazione di Bastia di Rovolon hanno tratto in arresto due uomini di 26 e 24 anni, ritenuti responsabili di furto pluriaggravato in concorso. L'operazione si è conclusa nella giornata di ieri tra i comuni di Rovolon, Teolo e Cervarese Santa Croce. L'intervento ha avuto origine dalla segnalazione del responsabile di un esercizio commerciale di Bastia di Rovolon. Secondo quanto ricostruito, i due giovani si sarebbero allontanati precipitosamente dal punto vendita a bordo di un'auto con targa estera dopo essere stati notati dal personale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

