ruba monopattino e 5 cellulari ventunenne arrestato a faenza

Domenica sera a Faenza, i carabinieri della Stazione di Borgo Urbecco hanno arrestato un ventunenne di origine romena. L’uomo è accusato di aver rubato un monopattino e cinque cellulari in rapida sequenza nel centro cittadino. L’intervento dei militari è avvenuto dopo una serie di furti messi a segno in breve tempo.

Furti in successione e arresto dei carabinieri. Domenica sera i carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un 21enne di origine romena per una serie di furti messi a segno in rapida successione nel centro cittadino. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, giunto in città in treno, ha messo a segno il primo furto appena fuori dallo scalo ferroviario, sottraendo un monopattino elettrico a un passante distratto. Nonostante il tentativo di inseguimento da parte della vittima, il malvivente è riuscito a dileguarsi a bordo del mezzo, raggiungendo un centro polisportivo della zona. Approfittando dell’assenza degli atleti, si è introdotto negli spogliatoi della struttura, razziando cinque telefoni cellulari custoditi all’interno dei borsoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

