Ruba un monopattino in un supermercato ladro 45enne arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri reati contro il patrimonio. L’uomo è stato fermato dopo aver rubato un monopattino a un addetto alla sicurezza di un supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, il ladro avrebbe preso l’oggetto e cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato dagli agenti. Ora si trova in caserma in attesa di processo.

L'uomo, dopo aver adocchiato il mezzo, ha agito in pochi istanti, riuscendo a caricarlo nella propria auto per poi salire a bordo e ripartire, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. A essersi accorto di quanto accaduto è stato un dipendente del supermercato, ubicato nella zona di piazza Santa Maria del Gesù, che ha riconosciuto il monopattino del collega.

Un uomo di 45 anni di Scafati è stato arrestato per aver sottratto denaro e monili d’oro in una casa di Boscoreale.

