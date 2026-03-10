Monopattino rubato e 5 cellulari | arresto lampo a Faenza

A Faenza, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di origini straniere dopo aver scoperto che aveva rubato un monopattino e cinque cellulari negli spogliatoi di un centro polisportivo. L’intervento è avvenuto poco dopo il fatto, con l’arresto che ha concluso le operazioni di identificazione e cattura. Il ragazzo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Un giovane di origini straniere è stato arrestato dai Carabinieri a Faenza dopo aver rubato un monopattino e razziato cinque telefoni cellulari negli spogliatoi di un centro polisportivo. L’intera refurtiva è stata recuperata grazie al dispositivo di localizzazione del mezzo elettrico, mentre l’imputato attende il processo direttissimo a Ravenna. L’episodio si è svolto nella serata di domenica, quando il soggetto ha commesso i furti in rapida successione nel centro cittadino prima di tentare la fuga in treno. I militari della stazione di Borgo Urbecco hanno bloccato l’allontanamento dell’individo proprio mentre era ancora nei pressi dei binari, impedendo che potesse lasciare la città con i beni sottratti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monopattino rubato e 5 cellulari: arresto lampo a Faenza Articoli correlati Denunciato un 20enne sorpreso a bordo di un monopattino rubatoLa sera di Santo Stefano, il 26 dicembre, i carabinieri hanno fermato un giovane in corso Martiri, nel cuore di Castelfranco Emilia. Rapina lampo a San Lorenzo: iPhone rubato in 10 secondiLa dinamica dell'aggressione: come si è svolta la rapina Tutto inizia poco prima delle 14 di giovedì 26 febbraio, in un punto preciso di via... Una raccolta di contenuti su Monopattino rubato Discussioni sull' argomento Loiri Porto San Paolo, monopattino rubato: denunciato il ladro, ma anche il proprietario; In monopattino col tirapugni. Denunciato giovanissimo; Cassonetti incendiati, furto all'officina e un cane rubato: cresce l'insicurezza a Porto Viro; Tensione a Torino Barriera di Milano: scappano dopo aver rubato una collana d'oro, accerchiata una volante. Monopattino rubato e botte da orbiLadro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto... Ladro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, agenti ... ilgiorno.it Avezzano, ritrovato e restituito il monopattino rubato, la proprietaria: “Grazie alle forze dell’ordine” https://www.terremarsicane.it/avezzano-ritrovato-e-restituito-il-monopattino-rubato-la-proprietaria-grazie-alle-forze-dellordine/ #Attualità #Avezzano #Primapagin - facebook.com facebook Va in commissariato per l'obbligo di firma con lo scooter rubato, arrestato x.com