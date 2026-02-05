Pavia ruba in negozio e tenta poi la fuga | 37enne arrestato in flagranza

Un uomo di 37 anni ha tentato di rubare in un negozio di Pavia. È stato sorpreso e arrestato in flagranza di fronte ai clienti. La refurtiva era di appena 20 euro, ma il danno al negozio si fa sentire. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso la custodia in carcere.

Pavia, 5 febbraio 2026 – Arresto convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il tutto per un furto dal bottino di soli 20 euro, ma con danni ben più ingenti per il negozio preso di mira. I.L., 37enne romeno residente a Pavia, con già numerose condanne e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'allarme è scattato nella notte, un quarto d'ora circa dopo l'una di oggi, giovedì 5 febbraio, quando la titolare di un negozio di parrucchiera in via Scala, nell'omonimo rione periferico di Pavia, ha chiamato il 112 per segnalare un furto in corso: dalla telecamera di sicurezza vedeva un uomo che stava frugando all'interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

