Rotary 2050 | 5 piacentini guidano il distretto

Il distretto 2050 del Rotary ha appena avviato una nuova fase operativa con la presentazione ufficiale della squadra del governatore eletto Francesco Treccani per l’anno rotariano 20262027. Cinque rappresentanti provenienti da Piacenza e dai suoi dintorni sono stati scelti per guidare le commissioni strategiche, unendo il territorio della Motor Valley e dei distretti agricoli in un unico progetto di impatto sociale. L’incontro si è svolto presso la sede del distretto, dove il futuro governatore ha delineato una visione basata sulla collaborazione tra i vari club locali. La scelta dei cinque piacentini non è casuale: rappresenta il cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, una regione che vive di produzione, ma che deve anche affrontare sfide come le alluvioni e la fragilità del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

