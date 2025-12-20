Una serata di alto profilo scientifico, umano e solidale ha riunito i Rotary Club della provincia di Piacenza, insieme a Rotaract, Interact e al Circolo dell’Unione, in un partecipato incontro Interclub dedicato alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’evento, organizzato dal Rotary Club. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Ricerca sulle malattie rare: grande partecipazione all’incontro Interclub dei Rotary piacentini

Leggi anche: Raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare, Avis Cesena ancora a fianco di Telethon

Leggi anche: Torna la maratona Telethon: banchetto in piazza Brà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stop alle malattie rare: Ecco la prima bio-banca; Palermo, grande successo per il master in “Infettivologia pediatrica”; Due progetti dell’Università di Padova ottengono il finanziamento internazionale per studiare malattie rare e complesse; A Natale scegli un regalo dolcissimo: i Cuori di cioccolato Telethon.

Trofeo Fondazione Telethon, 105 le imbarcazioni iscritte - Grande successo per il Trofeo Fondazione Telethon, la regata destinata a raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. napolivillage.com

Maratona Telethon: Verona corre con il cuore in mano, ma di cioccolato - Il cuore (di cioccolato) della solidarietà batte a Verona: sabato 20 e domenica 21 dicembre, in città torna la Maratona Telethon ... veronaoggi.it