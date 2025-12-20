Ricerca sulle malattie rare | grande partecipazione all’incontro Interclub dei Rotary piacentini
Una serata di alto profilo scientifico, umano e solidale ha riunito i Rotary Club della provincia di Piacenza, insieme a Rotaract, Interact e al Circolo dell’Unione, in un partecipato incontro Interclub dedicato alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’evento, organizzato dal Rotary Club. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
