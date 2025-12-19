Virtus cavalca l’onda Loro creano tanto gioco Servirà una partita super

La Virtus torna a Belgrado, pronta a sfidare nuovamente il campo della Belgrad Arena. Dopo la vittoria contro il Partizan, i bianconeri affrontano una prova ancora più impegnativa, con la determinazione di cavalcare l’onda del successo. Una partita che promette emozioni e spettacolo, dove servirà una prestazione super per conquistare un risultato importante. Virtus pronta a scrivere un’altra pagina di sfida e passione.

BELGRADO (Serbia) Come ogni assassino la Virtus torna sul luogo del delitto. Seconda sfida consecutiva alla Belgrad Arena per la Virtus che, a 48 ore dal successo con il Partizan, alle 20.30 prova a fare lo sgambetto all’altra metà di Belgrado, la Stella Rossa. Dopo la prova perfetta con il Partizan, la formazione di coach Dusko Ivanovic ci riprova. Non c’è più il mago di Valjevo Milos Teodosic che quest’estate ha chiuso la sua carriera proprio nella Stella Rossa e ha appeso le scarpette al chiodo, ma la sfida rappresenta un tuffo nel passato sia per coach Ivanovic che per Luca Vildoza. Sugli spalti la Belgrad Arena ha cambiato colori dal bianconero del Partizan, l’arena si vestirà del biancorosso della Stella Rossa, in catino ancor già caldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

