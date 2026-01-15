Legambiente a Scampia la prima Microforesta di Comunità | 800 piante per rigenerare il quartiere

A Scampia, Napoli, è stata inaugurata la prima Microforesta di Comunità, un’area verde composta da 800 piante situata in via Zuccarini – Comparto H. Questo progetto mira a favorire la rigenerazione urbana, ambientale e sociale del quartiere, attraverso un percorso condiviso tra cittadini e associazioni. La microforesta rappresenta un esempio di impegno collettivo per migliorare la qualità della vita e l’ambiente locale.

È stata inaugurata questa mattina a Napoli, nel quartiere di Scampia, in via Zuccarini – Comparto H, la Microforesta di Comunità di Scampia, nuovo spazio verde pubblico frutto di un percorso condiviso di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. L'area si estende su 200 metri quadrati e ospita 400 piantine appartenenti a 16 specie autoctone della macchia mediterranea. Lungo il perimetro esterno sono stati messi a dimora altri 400 esemplari di Teucrio, specie nativa utilizzata per realizzare una siepe di delimitazione naturale. All'inaugurazione hanno partecipato Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, insieme alla vicesindaca Laura Lieto, all'assessore al Verde Vincenzo Santagada, a Nicola Nardella, presidente dell' 8ª Municipalità, con il consigliere delegato Giuseppe Esposito, Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2, e la professoressa Adriana Oliva, già docente dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e co-finanziatrice del progetto.

