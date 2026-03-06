Sport da combattimento | Le stelle del ring un successo Baiculescu è campione Emozioni kickboxing

Antonio Baiculescu del Team Jakini di Arezzo si è laureato campione dei Balcani di kickboxing. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi Paesi. La vittoria dell'atleta aretino ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di sport da combattimento, con molte persone presenti all’evento. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media specializzati.

AREZZO Antonio Baiculescu del Team Jakini di Arezzo è campione dei Balcani di kickboxing. Il prestigioso titolo internazionale della federazione Wku-World Kickboxing Union è stato conferito in occasione della trentatreesima edizione del gran galà degli sport da combattimento " Le stelle del ring " che, ospitato dal centro polivalente di Subbiano, ha trovato il proprio cuore in dieci incontri professionistici tra alcuni dei migliori atleti del panorama italiano ed europeo. Particolari attese sono state orientate proprio verso Baiculescu (nella foto) che ha sfidato l'albanese Hysen Kroi nei -70kg e che, al termine di un match sul filo dell'equilibrio, ha meritato la vittoria ai punti, vivendo l'emozione di sollevare la cintura Wku dei Balcani.