Fortitudo Sorokas non basta | al PalaSojourner di Rieti vince la Real Sebastiani
La formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito. Nonostante l'impegno e il sacrificio dimostrati, i biancoblù non riescono a conquistare la vittoria, evidenziando gli aspetti ancora da migliorare in vista delle prossime sfide del campionato.
Non basta una prova di grande cuore e sacrificio alla Flats Service Fortitudo Bologna per espugnare il parquet della Real Sebastiani Rieti. In una partita caratterizzata da punteggi bassi e difese aspre, i padroni di casa s’impongono 68-62, riuscendo a trovare l'allungo decisivo solo nell'ultima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La Sebastiani torna alla vittoria contro la Fortitudo Bologna: 68-62 davanti ai 2.000 del PalaSojourner. Foto - La Sebastiani torna alla vittoria dopo il ko di Pesaro, battendo 68- msn.com
Fortitudo: il 2025 si chiude con il ko a Rieti - 62 al termine di una serata drammatica dall’arco dei tre punti (3/29) e caratterizzata, come se non bastasse, dall’ennesimo infortuni ... sport.quotidiano.net
La Fortitudo in cerca di continuità. L’emergenza continua anche a Rieti - Sarà ancora una Fortitudo incerottata quella che alle 18 al PalaSojourner di Rieti, sfiderà la Real Sebastiani. ilrestodelcarlino.it
SAMUELE MORETTI MVP vs RUVO DI PUGLIA (foto di Mauro Donati per Fortitudo Pallacanestro 103) Nella larga vittoria di ieri contro Ruvo di Puglia vanno sottolineate le belle prestazioni di Paulius Sorokas e di Alvise Sarto, che con la loro precisione al tiro facebook
VITTORIA FORTITUDO Risultato Finale Fortitudo 91-54 Ruvo Braccio, Sarto 14, Anumba 6, Della Rosa 9, Sorokas 23, Imbrò 6, Guaiana 10, Fantinelli 6, De Vico 4, Barbieri, Moretti 13. x.com
