Fortitudo Sorokas non basta | al PalaSojourner di Rieti vince la Real Sebastiani

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito. Nonostante l'impegno e il sacrificio dimostrati, i biancoblù non riescono a conquistare la vittoria, evidenziando gli aspetti ancora da migliorare in vista delle prossime sfide del campionato.

Non basta una prova di grande cuore e sacrificio alla Flats Service Fortitudo Bologna per espugnare il parquet della Real Sebastiani Rieti. In una partita caratterizzata da punteggi bassi e difese aspre, i padroni di casa s’impongono 68-62, riuscendo a trovare l'allungo decisivo solo nell'ultima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

