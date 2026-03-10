Rose Byrne | il crollo emotivo di una madre sola

Rose Byrne ha interpretato una madre sola in un film che si intitola Se solo potessi ti prenderei a calci. La sua performance, considerata molto intensa, le ha valso premi come l’Orso d’Argento e il Golden Globe. La protagonista affronta un crollo emotivo che ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico internazionale. La pellicola è stata distribuita in diversi paesi e ha ottenuto riconoscimenti in ambito cinematografico.

La performance straziante di Rose Byrne nel film Se solo potessi ti prenderei a calci ha già raccolto riconoscimenti internazionali, tra cui l'Orso d'Argento e il Golden Globe. La pellicola, diretta da Mary Bronstein ed esordita al Festival di Berlino nel 2025, esplora senza pietà la crisi nervosa di una madre alle prese con una figlia malata e un marito assente. L'opera si distingue per un approccio narrativo che fonde il realismo dei dialoghi con elementi simbolici inquietanti, come il crollo del soffitto che diventa metafora del collasso emotivo della protagonista Linda. La regista torna alla regia dopo diciassette anni dal suo precedente lungometraggio Yeast, proponendo un racconto sospeso tra dramma e commedia grottesca.