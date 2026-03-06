Con il ritmo serrato e claustrofobico che conosciamo dai film dei fratelli Safdie (guarda caso Josh, quello che grazie a Marty Supreme sappiamo essere il più ansiogeno tra i due, figura tra i produttori di questo film targato A24 e distribuito in Italia da iWonder dal 5 marzo), per quasi due ore seguiamo le giornate senza riposo di una donna che si destreggia da sola tra mille problemi famigliari e non, in un mondo ostile che non offre alcun supporto. Sembra Full time - Al cento per cento di Éric Gravel, ma quello era un film francese con una critica di classe, mentre questo è un indie statunitense e la prospettiva è assolutamente individualistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rose Byrne è sull’orlo di una crisi di nervi in Se solo potessi ti prenderei a calci. O è solo una madre come tante?

Se solo potessi ti prenderei a calci: intervista a Mary Bronstein e Rose ByrneIl cibo, l'acqua, maternità e un buco nero sopra la testa: la spiegazione del film secondo la regista e l'attrice protagonista.

Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il filmMary Bronstein porta in scena l'epopea di una mamma sotto la morsa dello stress, ragionando per allegorie più che per sostanza.

Tutti gli aggiornamenti su Rose Byrne.

Temi più discussi: Se solo potessi ti prenderei a calci, Rose Byrne tra dramma e commedia. La recensione; Rose Byrne è favolosa in Se solo potessi ti prenderei a calci; Se solo potessi ti prenderei a calci – Rose Byrne Medea contemporanea nel mumble thriller di Mary Bronstein; Com'è Se solo potessi ti prenderei a calci, il film con cui Rose Byrne ha vinto un Golden Globe.

Se solo potessi ti prenderei a calci – Rose Byrne Medea contemporanea nel mumble thriller di Mary BronsteinUn'interpretazione straordinaria per la Byrne, candidata all'Oscar come miglior attrice in questo disturbante mumble thriller ... ilfattoquotidiano.it

Se solo potessi ti prenderei a calci, Rose Byrne tra dramma e commedia. La recensioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Se solo potessi ti prenderei a calci, Rose Byrne tra dramma e commedia. La recensione ... tg24.sky.it

Rose Byrne potrebbe essere tra le protagoniste della prossima stagione degli Oscar grazie al film Se solo potessi ti prenderei a calci, diretto da Mary Bronstein e prodotto da A24. La pellicola racconta la storia di Linda, una psicologa quarantenne la cui vita va - facebook.com facebook

Se solo potessi ti prenderei a calci: intervista a Mary Bronstein e Rose Byrne x.com