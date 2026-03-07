La nostra recensione di Se solo potessi ti prenderei a calci, il nuovo film di Mary Bronstein con protagonista Rose Byrne che indaga cosa significa essere madri al giorno d’oggi: un viaggio disturbante ma necessario. Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein racconta la storia di Linda, una psicologa schiacciata dal peso della maternità e da una realtà soffocante. Con una figlia gravemente malata e un marito spesso assente, la donna precipita in un vortice di caos emotivo e fisico, accentuato da un imprevisto allagamento che la costringe a trasferirsi in un motel. Il film esplora con coraggio la fragilità femminile e la pressione sociale che impone un modello di madre ideale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Se solo potessi ti prenderei a calci: Rose Byrne è una madre con una figlia colpita da una misteriosa malattia

Rose Byrne è sull’orlo di una crisi di nervi in Se solo potessi ti prenderei a calci. O è solo una madre come tante?Con il ritmo serrato e claustrofobico che conosciamo dai film dei fratelli Safdie (guarda caso Josh, quello che grazie a Marty Supreme sappiamo...

Se solo potessi ti prenderei a calci: intervista a Mary Bronstein e Rose ByrneIl cibo, l'acqua, maternità e un buco nero sopra la testa: la spiegazione del film secondo la regista e l'attrice protagonista.

Tutti gli aggiornamenti su Rose Byrne.

Temi più discussi: Se solo potessi ti prenderei a calci, la recensione del film con Rose Byrne; Nel film Se solo potessi ti prenderei a calci essere una madre in burnout è peggio che essere in un film dell'orrore; Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il film; Se solo potessi ti prenderei a calci – Rose Byrne Medea contemporanea nel mumble thriller di Mary Bronstein.

Rose Byrne è sull’orlo di una crisi di nervi in Se solo potessi ti prenderei a calci . O è solo una madre come tante?Nel film che le è valso una nomination agli Oscar l’attrice è una psicoterapeuta che si destreggia tra una figlia malata, una casa inagibile, un marito assente e pazienti allucinati. Due ore di ansia ... vanityfair.it

Se solo potessi ti prenderei a calci, Rose Byrne tra dramma e commedia. La recensioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Se solo potessi ti prenderei a calci, Rose Byrne tra dramma e commedia. La recensione ... tg24.sky.it

Una Rose Byrne da Oscar è la protagonista di una fenomenale dark comedy dalle tinte horror su una donna al collasso fisico, mentale ed emotivo schiacciata dalle aspettative impossibili della società - facebook.com facebook

Una Rose Byrne da Oscar è la protagonista di una fenomenale dark comedy dalle tinte horror su una donna al collasso fisico, mentale ed emotivo schiacciata dalle aspettative impossibili della società x.com