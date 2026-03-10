Coco Novartis | In cancro al seno in fase precoce sfida guarigione

Novartis ha oltre 35 anni di esperienza nella ricerca contro il tumore al seno e ha ottenuto miglioramenti significativi nella sopravvivenza dei pazienti con cancro metastatico. La società evidenzia di aver compiuto passi importanti in questo settore, senza tuttavia approfondire ulteriori dettagli sui progressi o sui trattamenti specifici. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento dedicato alla lotta contro questa malattia.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Novartis è occupata da più di 35 anni nella ricerca contro il tumore al seno e sono stati fatti importantissimi passi avanti nell'ambito del cancro metastatico, dove siamo riusciti a prolungare in maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti. La vera partita però si gioca in fase precoce, dove abbiamo effettivamente la possibilità di far guarire le pazienti, garantire loro di poter tornare a una vita completamente normale. E grazie a questa nuova opzione terapeutica abbiamo oggi la possibilità di dare anche alle pazienti italiane l'accesso a questo trattamento adiuvante che ha dimostrato di ridurre del 28,4% il rischio di recidiva".