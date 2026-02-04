Contro il cancro con coraggio e tecnologie intervista a Taiè Novartis Italia

La lotta contro il cancro si fa più forte con le nuove tecnologie e la determinazione delle aziende farmaceutiche. Taiè, rappresentante di Novartis Italia, spiega che l’obiettivo è guardare avanti con coraggio, continuando a investire in ricerca e innovazione. “Vogliamo offrire nuove speranze ai pazienti e migliorare le terapie”, dice. La strada è ancora lunga, ma la volontà di fare passi avanti non manca.

"Vogliamo guardare al futuro dell'oncologia con coraggio, continuando a investire nella ricerca e sviluppo e sostenendo l'innovazione". Ad affermarlo a LaSalute di LaPresse è Lorenzo Taiè, una ventennale carriera nel pharma prima in Italia e poi in Svizzera, da giugno 2025 alla guida della Business Unit Oncology di Novartis Italia, nella Giornata mondiale della lotta al cancro. Taiè coordina un team che lavora alla frontiera dell'innovazione scientifica per rispondere ai bisogni delle persone che affrontano malattie complesse come quelle oncologiche ed ematologiche, "patologie che oggi colpiscono in Italia 3,7 milioni di persone".

