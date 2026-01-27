Il 19enne che danneggia 11 auto parcheggiate in strada e una vetrina | denunciato

Il 19enne responsabile di aver danneggiato 11 auto parcheggiate e una vetrina è stato denunciato. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di identificarlo e fermarlo. La notizia evidenzia l’importanza di un rapido intervento delle forze dell’ordine in situazioni di vandalismo in aree pubbliche.

Vandalizza le auto parcheggiate in strada e poi la vetrina di una struttura sanitaria. I residenti chiamano il 112 e i carabinieri della Radiomobile intervengono rapidamente e riescono a identificare e a fermare il giovane.Il fatto è accaduto nella notte del 10 gennaio a Monza, in via Rivolta. Da.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza, danneggia undici auto in sosta e una struttura sanitaria: denunciato un 19enneMONZA – Undici veicoli danneggiati e la porta d’ingresso in vetro di una struttura sanitaria mandata in frantumi. È il bilancio dell’episodio avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio in via Rivo ... mbnews.it

Notte agitata a Chianciano Terme: un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito un militare e danneggiato arredi e segnaletica. Il giovane... #ChiancianoTerme #Cronaca #Carabinieri #Montepulciano #Sicurezza #Resistenza #Lesioni #Arr - facebook.com facebook