Romina Power ha rivolto un appello a Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, parlando di una mamma coinvolta in una vicenda difficile. Ha affermato di sentirsi vicina alla donna e ha fatto un confronto con la propria esperienza, sottolineando che se fosse stata nella stessa situazione, avrebbe reagito in modo molto deciso. Il suo messaggio è stato trasmesso pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un messaggio diretto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Romina Power interviene sui social sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, la vicenda della madre allontanata dai suoi tre figli dal Tribunale per i Minori dell’Aquila. In un lungo post pubblicato su Instagram, la cantante americana – che da anni vive nel Leccese – prende posizione a favore della donna, Catherine Birmingham, e critica duramente quanto accaduto. «Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia», esordisce. Nel messaggio l’artista ricorre anche a un paragone personale con la sua vita di un tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma, sarei diventata una tigre”: l’appello di Romina Power a Meloni e Mattarella

Articoli correlati

Leggi anche: Romina Power, la foto con Albano: "Anche noi una famiglia nel bosco. Sarei diventata una tigre"

Romina Power difende la famiglia nel bosco: “Io e Al Bano eravamo come loro”. L’appello alle istituzioniAnche Romina Power ha voluto dire la sua sulla famiglia nel bosco, uno dei casi più discussi in Italia negli ultimi mesi.

Romina Power: «Al Bano e io eravamo come la famiglia nel bosco»

Una raccolta di contenuti su Romina Power

Temi più discussi: Romina Power mostra le foto: Anche io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco; Romina Power: 'Con Al Bano eravamo un'altra famiglia nel bosco'; Romina Power e l'altra famiglia nel bosco: Anch’io e Al Bano vivevamo così; Romina Power pubblica le foto con Al Bano: Anche noi eravamo famiglia nel bosco, io sarei diventata una tigre.

Romina Power difende la famiglia nel bosco: Negli anni '60 io e Albano eravamo come loro. L'appello a Meloni e MattarellaLa cantante interviene sui social dopo la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare la mamma, Catherine Birminghan, dai suoi tre bambini ... today.it

Romina Power difende la famiglia nel bosco: «Al Bano e io eravamo come loro. Sarei diventata una tigre se mi avessero trattato come Catherine»«Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia. Negli anni ‘60 io e Albano eravamo la ... msn.com

Romina Power difende la famiglia del bosco: «Anche io e Al Bano eravamo come loro» - facebook.com facebook

Romina Power sulla famiglia nel bosco: «Anche noi vivevamo così, come osano. L'unico sbaglio Venire in Italia» x.com