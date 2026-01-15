Israele e Palestina una pace difficile | dibattito pubblico promosso da Forza Italia Seniores

Forza Italia Seniores organizza un dibattito pubblico sul conflitto tra Israele e Palestina, intitolato

"La pace a Gaza. Il dramma di una guerra", un evento organizzato dalla sezione provinciale Forza Italia Seniores Pc, con la partecipazione dei seguenti relatori: Stefano Parisi (presidente Associazione Setteottobre); Walker Meghangi (presidente della Comunità Ebraica di Milano); Manrico Bissi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Iran, media: 'Netanyahu avrebbe detto a Putin di non attaccare'; Forti piogge e venti violenti hanno distrutto parte dei campi profughi nella Striscia di Gaza - Trump dovrebbe annunciare la prossima settimana le nomine per il suo Consiglio di pace; Punto pace di Lamezia Terme: Al cinema teatro F. Costabile di Lamezia “la voce di Hind Rajab”.

Perché Israele e Palestina non riescono a fare pace - Ma la realtà delle cose è sempre più complicata di così, soprattutto se si ... avvenire.it

Pizzaballa “Palestina-Israele, serve cambio di leadership”/ “La pace la faranno i giovani: noi la prepariamo” - La pace complessa, il nuovo linguaggio e la necessità di leadership nuove in Israele e Palestina: cosa ha detto il Patriarca Pizzaballa in visita a Roma Mentre dalla Striscia di Gaza la vera notizia ... ilsussidiario.net

Israele-Palestina, a Napoli i dialoghi con i ministri: «L’Anp pronta a governare» - È nei saloni di Palazzo Reale che si misura il cammino, ancora difficile, della pace in Medio Oriente ma anche la rinnovata centralità del Mediterraneo e, naturalmente, dell’Italia sullo scacchiere ... ilmessaggero.it

Un milione di firme per la Palestina! Oggi a Bruxelles abbiamo lanciato la raccolta firme per una proposta di legge europea che sospenda il trattato di associazione tra UE e Israele. Perché lo abbiamo detto in ogni modo possibile. Noi non siamo e non saremo facebook