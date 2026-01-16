Lavoro di cura e assistenti familiari parte un nuovo corso promosso da Asp Cesena Valle Savio

Tra poche settimane, prenderà avvio l’edizione 2026 del corso gratuito sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari, promosso da Asp Cesena Valle Savio. Il percorso formativo, organizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni Cesena e Valle Savio, mira a offrire strumenti e competenze utili per le attività di assistenza familiare, contribuendo a valorizzare questa importante funzione nel territorio.

Nuovo anno, nuovo corso. Tra poche settimane prenderà il via l'edizione 2026 del corso gratuito sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari, promosso da Asp Cesena Valle Savio in qualità di gestore dei percorsi formativi dell'Unione dei Comuni Cesena e Valle Savio, in collaborazione con.

