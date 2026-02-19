Allenamento Roma riecco Hermoso | lavoro personalizzato per altri 5 giocatori

Mario Hermoso si è unito all’allenamento della Roma dopo un infortunio, causando entusiasmo tra i tifosi. Il difensore spagnolo, che si era fermato a causa di un problema muscolare, ha svolto un lavoro personalizzato insieme ad altri cinque compagni. La seduta di oggi ha portato buone notizie per la squadra di Gasperini, che può contare su un rinforzo importante in vista delle prossime partite. Hermoso ha ripreso a lavorare con il gruppo, segnando un passo avanti nel suo recupero.

