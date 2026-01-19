Roma Gasperini | Celik da recuperare più dubbi su Hermoso

Gian Piero Gasperini ha aggiornato sulle condizioni di Zeki Çelik e Mario Hermoso in vista della prossima partita contro il Milan. Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore della Roma ha evidenziato come Çelik sia ancora da recuperare, mentre ci sono più dubbi riguardo Hermoso. La squadra si prepara con attenzione alla sfida, valutando attentamente la condizione dei propri giocatori chiave.

Vigilia già sotto osservazione in casa Roma. Dopo la vittoria sul Torino, Gian Piero Gasperini fa il punto sulle condizioni fisiche di Zeki Çelik e Mario Hermoso, a una settimana dalla sfida contro il Milan. Sulle condizioni di Çelik, il tecnico giallorosso rassicura. “ Per Çelik è stata una precauzione, contiamo di recuperarlo. Dopo la gara di Coppa Italia aveva un fastidio al flessore e abbiamo preferito non rischiare ”. Più cauto, invece, il commento su Hermoso. “ Su Hermoso sono più preoccupato, speriamo non sia nulla di grave ”. Gasperini chiude con un messaggio chiaro sull’importanza del momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini: “Celik da recuperare, più dubbi su Hermoso” Leggi anche: Hermoso e Celik al top, Pellegrini è super: come cresce la Roma di Gasperini Leggi anche: Roma-Midtjylland, i convocati di Gasperini: torna Hermoso, la scelta su Bailey e Dybala La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Roma, risentimento muscolare per Mario Hermoso e problema al flessore per Celik - Già archiviata la vittoria contro il Torino, la ripresa degli allenamenti della Roma di mister Gian Piero Gasperini è fissata per domani. tuttomercatoweb.com

#Malen brilla all'esordio, #Gasperini sprona #Ferguson: "La #Roma è una grandissima opportunità per lui" #ASRoma #TorinoRoma x.com

Roma, la svolta arriva con i nuovi: Gasperini sorride facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.