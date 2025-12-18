La Roma Femminile saluta la fase a gironi di Champions League con una vittoria convincente, battendo il St. Polten al Tre Fontane. Sei gol che testimoniano il talento e la determinazione delle giallorosse, pronte a scrivere nuovi capitoli nel calcio femminile internazionale. Un risultato che riempie di entusiasmo tifosi e staff, lasciando spazio alle ambizioni future.

© Sololaroma.it - Roma Femminile, sei gol per salutare la Champions: St. Polten ko al Tre Fontane

La League Phase di Women’s Champions League si è conclusa con una vittoria per la Roma Femminile, che ha superato 6-1 il St. Polten davanti al pubblico del Tre Fontane. Un successo che serve però solamente per le statistiche e per il morale, visto che la formazione di Rossettini era già sicura dell’eliminazione dopo aver collezionato un solo punto nelle prime cinque giornate, che avevano condannato le giallorosse all’uscita anticipata dalla competizione. La Roma Femminile ha però salvato l’onore con una prestazione solida, contro una formazione sicuramente inferiore a livello tecnico, indirizzando la gara già nel primo tempo, conclusoli sul 2-0 grazie alle reti di Pilgrim e Viens. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Calcio femminile, la Roma vuole salutare la Champions con un acuto. Con il St. Polten sfida tra eleminate

Leggi anche: Calcio femminile, disastro Roma im Champions. Il Valerenga vince al Tre Fontane

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chelsea vs Roma | UEFA Women's Champions League 2025/26; Women Champions League. Per la Roma un'altra batosta, subisce 6 gol dal Chelsea e viene eliminato dalla competizione; La Roma saluta la Champions League femminile con una vittoria: 6-1 al St. Polten. Tripletta per Viens; Femminile–San Marino Academy: Pronti Ad Una Domenica Speciale.

Femminile, almeno si chiude bene: sei gol al St. Pölten - Almeno l’ultimo capitolo di una Champions deludente e che lascia qualche rimpianto. ilromanista.eu