Roma | palpeggia una minorenne in metropolitana in stato di fermo 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato giovedì mattina alla stazione Cavour della metropolitana di Roma dopo aver palpeggiato una minorenne mentre era in attesa sulla banchina. La vittima ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto e hanno disposto il suo fermo. La minorenne non ha riportato ferite.

Un episodio di violenza ha avuto luogo giovedì mattina presso la stazione Cavour della metropolitana di Roma, dove un uomo ha palpeggiato una ragazzina minorenne in attesa sulla banchina. L’adolescente, spaventata e colpita dall’aggressione, ha prontamente chiesto aiuto ai vigilanti presenti in stazione, mentre l’aggressore tentava di fuggire. Intervento del padre e denuncia. Subito dopo l’incidente, il padre della giovane è accorso sul posto, decidendo di accompagnarla al commissariato di polizia Viminale per sporgere denuncia. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

