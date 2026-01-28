Palpeggia una ragazzina in metropolitana e prova a baciarla davanti ai genitori

Un uomo ha avvicinato una ragazzina in metropolitana, palpeggiandola e cercando di baciarla davanti ai genitori. La scena si è svolta in un tratto affollato del mezzo pubblico, dove il comportamento dell’uomo ha suscitato sdegno tra i presenti. La vittima e la famiglia hanno immediatamente reagito, allertando le forze dell’ordine.

L'incubo vissuto da una turista di 16 anni, originaria di Singapore, in visita a Roma insieme alla famiglia. In manette l'aggressore: si tratta di un 28enne del Bangladesh, denunciato due anni fa per un episodio simile Prima ha palpeggiato una minorenne in metropolitana, approfittando della confusione e di un momento di distrazione, per poi cercare di baciarla, a pochi metri di distanza dai suoi genitori. È successo a Roma, nei pressi della stazione di Ottaviano: un 28enne originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere.🔗 Leggi su Today.it

Un individuo si avvicina a una ragazzina in stazione, fingendo di chiedere indicazioni su un tabacchi per acquistare sigarette.

