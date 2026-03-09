La Roma ha perso nuovamente al Marassi, dopo il pareggio con la Juventus. La squadra di De Rossi ha subito una sconfitta che complica la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per i giallorossi, che ora affrontano un momento difficile in campionato.

La Roma inciampa nuovamente al Marassi. Dopo il pareggio amaro con la Juventus arriva la sconfitta contro gli uomini di De Rossi. Ora Gasperini è chiamato a rialzare i suoi per i prossimi incontri cruciali. Intanto la distanza con Como e i bianconeri si riduce. Attacco decimato e centrocampo scarico. La Roma è poco pericolosa. La Roma sta vivendo un periodo di grande difficoltà ed a testimoniarlo è la trasferta poco felice a Genova. A differenza del pareggio casalingo con la Juve, la prestazione contro il Grifone è stata insufficiente e la percezione è che il tecnico di Grugliasco stia perdendo certezze in ogni reparto del campo partita dopo partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, è crisi. La corsa Champions si complica

