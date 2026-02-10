La Lazio ha presentato al Comune di Roma il progetto per il nuovo stadio al Flaminio. I lavori dovrebbero partire nel 2027. Nello stesso anno partiranno anche i cantieri per lo stadio della Roma, con il progetto di Pietralata. La città si prepara a cambiare volto con queste nuove strutture sportive.

La Lazio ha presentato il suo progetto al Comune di Roma: inizio dei lavori previsto per il 2027. Nello stesso anno anche il cantiere per lo stadio della Roma Adesso è ufficiale: la Lazio ha presentato al Comune di Roma il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club biancoceleste ha formalizzato la propria proposta, dando inizio a un iter che si preannuncia comunque lungo e complesso, ma che segna un passaggio decisivo per il futuro dello storico impianto della Capitale. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale. In una nota, Roma Capitale ha comunicato che il Dipartimento Sport ha ricevuto tramite PEC dalla S. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto Pietralata della Roma

Approfondimenti su Roma Stadi

La Lazio annuncia il rilancio del progetto per il nuovo stadio a Roma.

La Lazio ha inviato al Comune di Roma il dossier con i documenti per riqualificare e ampliare lo Stadio Flaminio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ROMA CORRE VERSO il nuovo STADIO grazie al DECRETO SPORT PROGETTO DEFINITIVO A OTTOBRE

Ultime notizie su Roma Stadi

Argomenti discussi: Il punto sugli stadi: stadio della Roma in lista per gli Europei 2032, il Flaminio in attesa del pubblico interesse; Roma e Milan non si fanno male nella corsa Champions BordoCam; Sei Nazioni, scocca l’ora del grande rugby: la Principessa Anna sugli spalti dell’Olimpico; Nuovo stadio Cagliari, due ostacoli rischiano di rallentare i tempi: il punto della situazione.

Stadio della Roma, la prima pietra nel 2027 per il centenario e verso Euro 2032ROMA - La prima pietra nel 2027, l’anno del Centenario. L’iter dello stadio della Roma, dopo tanti rallentamenti burocratici, ora potrebbe davvero correre senza ulteriori intoppi. È quello che almeno ... msn.com

Stadio della Roma, il Campidoglio ora accelera: il progetto entro luglio. Sessa commissario stadiLa scelta era stata anticipata già alcuni mesi fa, a inizio settembre, per poi arenarsi nelle sabbie mobili della burocrazia statale. Per gli stadi che l’Italia ... ilmessaggero.it

In attesa del colossale tour negli stadi in partenza a giugno, @geolier annuncia il “SUMMER FESTIVAL TOUR 2026” Si aggiungono 4 imperdibili live in cui l’artista porterà la potenza dei suoi show e i nuovi brani del nuovo disco 'Tutto E' Possibile' anche nei - facebook.com facebook

Stadio #Maradona, svelate le immagini del progetto del Comune di #Napoli: "Avrà quattro piani, un nuovo anello ricoprirà la pista d'atletica. Copertura allargata" LEGGI QUI areanapoli.it/share/620593/ x.com