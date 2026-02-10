La Lazio annuncia il rilancio del progetto per il nuovo stadio a Roma. La società ha presentato al Comune il piano, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2027. La prima fase si concentrerà sullo stadio del Flaminio, mentre si prosegue anche con il progetto di Pietralata. La speranza è di vedere presto un nuovo impianto moderno e funzionale, in grado di ospitare non solo le partite, ma anche eventi e iniziative sportive e culturali.

La Lazio ha presentato il suo progetto al Comune di Roma: inizio dei lavori previsto per il 2027. Nello stesso anno anche il cantiere per lo stadio della Roma Adesso è ufficiale: la Lazio ha presentato al Comune di Roma il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club biancoceleste ha formalizzato la propria proposta, dando inizio a un iter che si preannuncia comunque lungo e complesso, ma che segna un passaggio decisivo per il futuro dello storico impianto della Capitale. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale. In una nota, Roma Capitale ha comunicato che il Dipartimento Sport ha ricevuto tramite PEC dalla S.

© Ildifforme.it - Nuovi stadi a Roma: la Lazio parte dal Flaminio, avanti anche il progetto Pietralata

La Lazio ha inviato al Comune di Roma il dossier con i documenti per riqualificare e ampliare lo Stadio Flaminio.

Questa mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.

Argomenti discussi: Il punto sugli stadi: stadio della Roma in lista per gli Europei 2032, il Flaminio in attesa del pubblico interesse; Roma e Milan non si fanno male nella corsa Champions BordoCam; Sei Nazioni, scocca l’ora del grande rugby: la Principessa Anna sugli spalti dell’Olimpico; Nuovo stadio Cagliari, due ostacoli rischiano di rallentare i tempi: il punto della situazione.

Stadio della Roma, il Campidoglio ora accelera: il progetto entro luglio. Sessa commissario stadiLa scelta era stata anticipata già alcuni mesi fa, a inizio settembre, per poi arenarsi nelle sabbie mobili della burocrazia statale. Per gli stadi che l’Italia ... ilmessaggero.it

Stadio della Roma, la prima pietra nel 2027 per il centenario e verso Euro 2032ROMA - La prima pietra nel 2027, l’anno del Centenario. L’iter dello stadio della Roma, dopo tanti rallentamenti burocratici, ora potrebbe davvero correre senza ulteriori intoppi. È quello che almeno ... msn.com

