Roma il piccolo Duomo di Milano sul Tevere | quando è stato costruito e perché

Roma è una città in grado di sorprendere anche chi la conosce bene. Tra i monumenti più celebri e le piazze affollate si nascondono infatti luoghi curiosi e poco noti. Uno di questi si trova lungo il Tevere, dove una chiesa dalla forma inconfondibile ricorda sorprendentemente uno dei simboli architettonici più famosi d’Italia. Un dettaglio inatteso che fa pensare per un attimo di essere lontani dalla Capitale, a Milano: c’è quello che sembra il Duomo, anche se siamo a Roma. La chiesa neogotica di Roma che ricorda il Duomo di Milano. Passeggiando sul Lungotevere Prati, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, si può notare una chiesa bianca ricca di guglie, rosoni e decorazioni che richiama immediatamente lo stile del Duomo di Milano. 🔗 Leggi su Funweek.it

