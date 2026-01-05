A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le autorità di Roma hanno disposto la chiusura delle banchine lungo il fiume Tevere. Questa misura si rende necessaria per monitorare il livello del fiume e prevenire eventuali rischi legati a un possibile innalzamento delle acque. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di rispettare le indicazioni delle autorità locali.

In seguito alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando Roma in queste ore, è stata disposta la chiusura delle banchine lungo il fiume Tevere. Questa comunicazione è stata diramata dal Comune di Roma. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dal Centro funzionale regionale, che prevede un possibile innalzamento dei livelli idrici del fiume nelle prossime ore, la Protezione civile di Roma Capitale ha deciso, per motivi di sicurezza pubblica, di chiudere gli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. Per garantire la sicurezza dei cittadini, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e le compagnie di navigazione sono tenuti a sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: a Roma banchine chiuse sul fiume Tevere, rischio innalzamento livello

