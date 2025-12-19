Lunedì 29 dicembre, nell’ultima partita del 2025, la Roma affronterà il Genoa dell’ex Daniele De Rossi, che tra due giorni sarà invece impegnato in un’altra sfida complicata contro l’Atalanta. Proprio in occasione della conferenza stampa pre gara con la Dea, l’allenatore del Grifone ha parlato di Gianluca Scamacca e di come lo avrebbe volentieri portato nella Capitale quando sedeva sulla panchina giallorossa: “ È un ragazzo di cui sono innamorato calcisticamente, lo chiamati quando ho costruito la Roma. Per me è un campione, ha tutto, a partire dal body language”. L’attuale tecnico del Genoa ha poi speso altre belle parole per Scamacca: “Come si limita? Vincendo tanti duelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - De Rossi: "Quando ho costruito la Roma chiamai Scamacca"

