Roma | Eurobetlive 14 milioni e centenario

La società giallorossa ha firmato un contratto triennale con Eurobet.live per la sponsorizzazione delle maglie. L’accordo prevede un incasso annuo tra i 13 e i 14 milioni di euro. Si tratta di un accordo che coinvolge direttamente la squadra e la società di scommesse. La sponsorizzazione avrà una durata di tre anni e porta un'importante entrata economica.

La società giallorossa ha siglato un accordo triennale con Eurobet.live per la sponsorizzazione della maglia, garantendo entrate stimate tra i 13 e i 14 milioni di euro annui. Il marchio apparirà sulle divise a partire dalla sfida contro il Como, in una mossa strategica che si inserisce nel contesto del centenario del club. L’intesa prevede un valore base che può salire fino a 16 milioni di euro grazie a bonus legati alle prestazioni o agli obiettivi contrattuali. Questa operazione arriva dopo la conclusione dell’accordo biennale con Riyadh Season, avvenuto nel giugno 2025, segnando un nuovo capitolo nella gestione finanziaria della capitale sportiva romana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: Eurobet.live, 14 milioni e centenario Articoli correlati Il Centenario si tinge d’oro: la Roma sposa Eurobet.live per un triennio da recordMentre il campo interroga la tenuta tattica di Gasperini, la Roma mette a segno il colpo più rilevante della propria stagione extracalcistica. Roma, Eurobet nuovo main sponsor: ecco le cifre dell’accordoDopo la sconfitta contro il Genoa, arriva finalmente una buona notizia in casa Roma: secondo quanto riportato da TeleRadioStereo, i giallorossi hanno... Contenuti e approfondimenti su Roma Eurobet live 14 milioni e... Temi più discussi: Roma, arriva il main sponsor: sarà Eurobet.live. Ecco cifre e durata; Roma secure main sponsorship agreement with Eurobet: the club will earn €16 million per year; Società AS ROMA | AS ROMA Ecco il Main Sponsor: venerdì la presentazione; Quote vincente Serie A 2026: chi vincerà lo Scudetto? Le favorite al Tricolore. Roma, Eurobet.live sarà il nuovo sponsor di maglia: le cifre dell'accordoE’ arrivato il main sponsor in casa Roma. Dopo la conclusione, nel giugno 2025, dell’accordo biennale con Riyadh Season, il club giallorosso è pronto a ufficializzare una nuova partnership triennale ... calcioefinanza.it Colpaccio Roma, arriva il nuovo main sponsor: quanto incasserà il club e la durata del contratto con Eurobet.liveLa Roma ha chiuso la partita più attesa: quella del main sponsor. È stato infatti raggiunto l’accordo con Eurobet.live, le parti da una settimana hanno chiuso l’affare e il logo dell’azienda sarà uffi ... msn.com Rubano la borsa alla prof, ma la folla ferma la fuga e li consegna alla polizia. Tre cileni salvati dal linciaggio fuori Roma - facebook.com facebook La #Roma ha un nuovo main sponsor: #Eurobet comparirà sulle maglie col #Como #ASRoma x.com