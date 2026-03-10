Il Centenario si tinge d’oro | la Roma sposa Eurobetlive per un triennio da record

La Roma ha annunciato una partnership triennale con Eurobet.live in occasione del centenario del club. L’accordo rappresenta il primo grande impegno commerciale della squadra in questa stagione e si inserisce nel progetto di espansione del brand. La collaborazione sarà attiva per i prossimi tre anni e coinvolge attività di sponsorizzazione e iniziative promozionali legate al club.

Mentre il campo interroga la tenuta tattica di Gasperini, la Roma mette a segno il colpo più rilevante della propria stagione extracalcistica. È stata infatti raggiunta, a circa una settimana dai contatti decisivi, la “fumata bianca” per il nuovo main sponsor: il marchio Eurobet.live apparirà sulle maglie giallorosse a partire dalla trasferta di Como. L’accordo, che verrà ufficializzato venerdì con un evento dedicato, garantisce al sodalizio capitolino una boccata d’ossigeno finanziaria senza precedenti recenti: oltre 35 milioni di euro complessivi per un’intesa di tre anni e quattro mesi. Questa operazione non solo stabilizza il bilancio in ottica Fair Play Finanziario, ma assicura al club un partner di rilievo per le celebrazioni del Centenario nel 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Centenario si tinge d’oro: la Roma sposa Eurobet.live per un triennio da record Articoli correlati Riabilitazione da record, Marzana celebra il suo primo paziente ultra centenario: «Qui ho trovato una famiglia»Dante Marcazzan, prossimo alle 102 primavere, ha completato con successo la riabilitazione a Marzana grazie a un team integrato di specialisti... Villafranca trionfa con prestazione da record: l’Omag si aggiudica tre punti d’oro in un match da incorniciareVillafranca ha ceduto il passo al cospetto di un’Omag San Giovanni in Marignano che ha impostato il match con una lucidità tecnica e una coesione...