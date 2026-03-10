Roma ha annunciato Eurobet come nuovo main sponsor, secondo quanto riportato da TeleRadioStereo. L’accordo potrebbe essere ufficializzato in tempi brevi e il marchio potrebbe apparire sulle maglie già dalla prossima partita contro il Como. La notizia arriva dopo la sconfitta contro il Genoa e rappresenta una novità importante per il club.

Dopo la sconfitta contro il Genoa, arriva finalmente una buona notizia in casa Roma: secondo quanto riportato da TeleRadioStereo, i giallorossi hanno trovato il loro nuovo main sponsor, che potrebbe comparire sulle maglie già dalla sfida contro il Como: si tratta di Eurobet. L’accordo prevede la presenza del marchio sulle divise della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. In Italia, tuttavia, non è possibile una sponsorizzazione diretta tra club e marchi legati al gioco d’azzardo; per questo motivo, sulle maglie sarà riportata la dicitura Eurobet.live, seguendo l’esempio già adottato dall’Inter con Betsson.sport. La notizia è stata confermata anche dal giornalista del Tempo, Filippo Biafora, che su X ha scritto: “ L’#ASRoma ha il nuovo main sponsor: accordo con #Eurobet. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Eurobet nuovo main sponsor: ecco le cifre dell’accordo

Articoli correlati

Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, in chiusura il partner principale: ecco quale saràLa Roma è sempre più vicina a chiudere l’accordo per il nuovo Main Sponsor della maglia.

Leggi anche: Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre

Una selezione di notizie su Roma Eurobet nuovo main sponsor ecco le...

Colpaccio Roma, arriva il nuovo main sponsor: quanto incasserà il club e la durata del contratto con Eurobet.liveTutti i dettagli dell'intesa e quando ci sarà la presentazione. Nel frattempo Totti è sempre più vicino al ritorno ... corrieredellosport.it

La Roma ha un nuovo main sponsor: Eurobet.live comparirà sulle maglie col ComoIl sito d'informazione sportiva, legato alla nota agenzia di scommesse, sostituirà il vuoto che ha accompagnato le divise a partire dall'inizio della stagione ... ilromanista.eu