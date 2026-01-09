il fantasma dell’Opera | musica dal vivo e atmosfere immersive al teatro L’Idea
Un racconto senza tempo che torna a vivere sul palcoscenico affidandosi alla forza della musica dal vivo e a un impianto scenico pensato per coinvolgere lo spettatore. “Il Fantasma dell’opera” arriva sabato 11 gennaio alle 19,30 al teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia con uno spettacolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il Fantasma dell’Opera Spettacolo in abbonamento Un racconto senza tempo prende vita. Musica dal vivo, immagini ed emozioni che vibrano nell’aria. Il Fantasma dell’Opera è un’esperienza multipla di visione e ascolto: un tuffo in un passato carico di pathos - facebook.com facebook
