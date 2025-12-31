Comandante insegue rapinatore cade in un dirupo ma lo arresta

Un comandante della Polizia locale inseguiva un rapinatore, ma, scivolando su un tratto ghiacciato, è caduto in un dirupo. Nonostante la caduta e le ferite, ha mantenuto il controllo della situazione, riuscendo ad arrestare il sospettato. L'intervento dimostra dedizione e professionalità anche in condizioni di rischio, sottolineando l'impegno degli operatori di polizia nel garantire la sicurezza pubblica.

Comandante della Polizia locale insegue un malvivente, ma scivola sul ghiaccio e si ferisce seriamente. È accaduto nella giornata di martedì a Colico, dove l'incidente non ha impedito a Edoardo Di Cesare e a un collega di arrestare il pericoloso malvivente e di assicurarlo alla Giustizia.A. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Comandante insegue rapinatore, cade in un dirupo ma lo arresta Leggi anche: Napoli Rione Alto, poliziotto fuori servizio arresta giovane rapinatore Leggi anche: Pavia, polizia insegue e arresta 28enne latitante: dovrà rispondere di violenza, lesioni e danneggiamenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Comandante insegue rapinatore, cade in un dirupo ma lo arresta - Protagonista Edoardo Di Cesare, alla guida della Polizia locale Alto Lario, che insieme a un agente è riuscito ad assicurare alla giustizia un pericoloso malvivente fuggito nei boschi della Garavina. leccotoday.it

PERSEGUITA L’EX FIDANZATA E LA INSEGUE PER STRADA MENTRE LA DONNA VA DAL PARRUCCHIERE: 45ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 45 anni che, nei giorni scorsi, si è reso respons - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.