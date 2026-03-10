La Guardia di Finanza è intervenuta questa mattina a Cinecittà, dove ha acquisito documenti relativi al film

La Guardia di Finanza a Cinecittà. Al centro dell'attenzione degli investigatori, che hanno acquisito stamane documenti, sono il film " Queer " e la serie " M. Il figlio del secolo ", prodotti dalla società The Apartment Srl, controllata dalla Fremantle. L'attività istruttoria rientra nell'indagine della Procura di Roma sul tax credit in cui si procede per il reato di truffa. Nei mesi scorsi le Fiamme Gialle hanno proceduto all'acquisizione degli atti relativi alle opere Finalmente l'alba, Siccità e Immensità prodotti dalla Wildside. Si tratta di una tranche della ormai nota inchiesta della procura di Roma sul sistema del tax credit nel cinema, il meccanismo per cui le produzioni recuperano una buona parte delle spese sostenute attraverso i crediti di imposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Guardia di Finanza a Cinecittà. Acquisiti documenti di "M. Il figlio del secolo" e del film "Queer"

